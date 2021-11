Weihnachtsmarkt-Absagen - Stich ins Herz für Marktleute

Angesichts der ersten abgesagten Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg appelliert der Präsident des Landesverbands der Schausteller und Marktkaufleute, Werner Burgmeier, an potentielle Besucher die Corona-Regeln einzuhalten. Die Betreiber hätten alles Mögliche getan, damit der Besuch der Weihnachtsmärkte einigermaßen sicher ablaufen könne, so Burgmeier im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex. Für diejenigen Marktkaufleute und Schausteller, deren Weihnachtsmärkte bereits abgesagt wurden, forderte Burgmeier finanzielle Hilfen. Mit welchen Sorgen und Ängsten die Weihnachtsmarkt-Betreiber derzeit zu kämpfen haben, berichtet Burgmeier ebenfalls in dem Gespräch.