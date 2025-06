Schiffe meiden Suez-Kanal: Kommen Weihnachts-Geschenke rechtzeitig an?

Wegen der Angriffe im Roten Meer fahren Handelsschiffe nicht mehr durch den Suez-Kanal. Was das für die Weihnachtsgeschenke bedeutet, erklärt Volkswirtin Jasmin Gröschl.

Die pro-iranische Huthi-Miliz greift seit Tagen immer wieder Handelsschiffe im Roten Meer an. Die Bundesregierung prüft deshalb die Teilnahme an einem US-koordinierten Marineeinsatz. Bis die Route wieder als sicher gilt, fahren viele Handelsschiffe nicht mehr durch den Suez-Kanal.

Weihnachts-Geschenke kommen möglicherweise zu spät

Deshalb könnte "alles, was aus Asien kommt", verspätet in Europa eintreffen, sagt Jasmin Gröschl, Volkswirtin bei Allianz Trade. Als Beispiele nennt sie Fahrräder oder Kaffeemaschinen. Generell sei es nicht auszuschließen, dass solche Konsumgüter nicht mehr rechtzeitig zum Weihnachtsfest geliefert würden.

Der Grund für die Verspätung ist eine längere Route, die die Handelsschiffe zurzeit auf ihrem Weg von Asien nach Europa zurücklegen müssen. Anstatt durch den Suez-Kanal zu fahren, geht die Reise ums Kap der Guten Hoffnung im Süden Afrikas herum. Die Fahrzeit würde sich dadurch zwischen sechs und 31 Tage verlängern, zitiert Gröschl Schätzungen. "Wir sehen jetzt schon langsam, dass die Lieferketten möglicherweise beeinträchtigt werden könnten."

Aktuelle Einschränkung nicht vergleichbar mit Corona-Pandemie

Doch die Volkswirtin bei Allianz Trade hat auch eine beruhigende Nachricht. Die Beeinträchtigungen des Welthandels dürften nicht so gravierend werden wie während der Corona-Pandemie. Damals seien bestimmte Häfen wegen Lockdown-Maßnahmen nicht mehr angefahren worden. Produkte hätten ihre Ziele nicht erreicht, Container für die Schifffahrt gefehlt.

Durch das Umfahren des Suez-Kanals würde der Transport dagegen nur mehr Zeit in Anspruch nehmen. "Die Lieferketten werden etwas in die Länge gezogen und die Güter kommen etwas später an", ergänzt Gröschl. "Zu Corona-Zeiten kamen sie teilweise gar nicht mehr an." Das sei ein ganz anderes Ausmaß gewesen.