Dass das Einkaufen in Corona-Zeiten zuweilen schwierig sein kann, daran haben wir uns schon seit längerem gewöhnt.Vieles wird über Online-Plattformen wie Amazon und Co bestellt, auch in der Weihnachtszeit. Dabei gibt es weitaus mehr Möglichkeiten an seine Weihnahtsgeschenke auch in Corona-Zeiten zu kommen.