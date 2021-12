Weihnachtsferien in Baden-Württemberg sollen wie geplant starten

Die Kultusministerin in Baden-Württemberg, Theresa Schopper (Grüne), schließt vorgezogene Weihnachtsferien im Land derzeit aus. Einige Bundesländer diskutieren derzeit, ob die Ferien wegen der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen früher starten sollen als ursprünglich geplant. Schopper sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem: "Wir können nicht einfach die Kinder nach Hause schicken und sagen, die Mutter muss jetzt drei Tage früher Urlaub nehmen." In dem Interview erläuterte sie außerdem, wie die Corona-Situation in den Schulen des Landes aktuell ist und ob möglicherweise wieder Schulschließungen anstehen.