Viele Plätzchen, aber auch Glühwein, die Weihnachtsgans, Klöße, Raclette oder fettige Soßen… Zur Weihnachtszeit gehört süßes und deftiges Essen einfach dazu. Und spätestens beim Nachtisch landet auch jede Menge Zucker in unseren Mägen. Der wird zwar in unseren Zellen gebraucht, erklärt der Arzt und Journalist Lothar Zimmermann. Das Problem sei aber das Insulin, das für den Transport des Zuckers nötig sei. Immer mehr Zucker führe zu einer erhöhten Ausschüttung von Insulin: "Und wenn wir auf Dauer immer mehr Insulin ausschütten, dann reagieren die Zellen nicht mehr so darauf." Die Folge: Diabetes.

"Diabetes hat kein typisches Symptom" Lothar Zimmermann, Arzt und Journalist

Ständiger Durst, Müdigkeit und nachlassende Leistungsfähigkeit - all das können Symptome von Diabetes sein, aber auch Folgen ganz anderer Krankheiten sein. Deswegen, so Zimmermann, sollte man regelmäßig beim Arzt den Blutzucker kontrollieren lassen.

Macht Zucker süchtig wie Kokain?

Zucker regt im Hirn das Belohnungssystem an, sagt Zimmermann, dadurch würden Glückshormone freigesetzt. "Und wenn wir die am Anfang mit einem Keks bekommen, ist es möglicherweise so, dass, weil das Belohnungssystem nicht mehr so gut anspringt, dann mehr Kekse brauchen." Zucker macht aber nach Ansicht des Medizinjournalisten in keinem Fall so süchtig wie Kokain oder andere illegale Drogen.

"Wir brauchen das in Corona-Zeiten, dass wir uns das Leben versüßen" Lothar Zimmermann, Arzt und Journalist

Zu Weihnachten mal ausnahmsweise nicht auf die gesunde Ernährung zu achten ist für Lothar Zimmermann kein Problem: "Wir dürfen uns jetzt tatsächlich mal belohnen und über die Stränge schlagen." Man sollte das aber nicht zur dauerhaften Ernährungsstrategie machen.