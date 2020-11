per Mail teilen

Zu Weihnachten werden sie vermutlich wieder zu tausenden unter dem Weihnachtsbaum landen: Smartphones. Sie sind nach wie vor - vor allem bei Jugendlichen - der Renner. Das neueste Smartphone ist für viele auch heute noch ein "Statussymbol". Rechtzeitig zu Weihnachten haben deshalb auch die Anbieter der Geräte gerade wieder frische Ware auf den Markt gebracht - zu Preisen von zum Teil weit über 1.000 Euro. Aber muss es immer Neuware sein?

Muss es keineswegs, sagt SWR-Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler im SWR. Auch gebrauchte Geräte sind vielfach noch absolut ausreichend und mit ihnen ließen sich oft mehrere hundert Euro im Vergleich zum Neugerät sparen. Die meisten Geräte, die in Online-Shops angeboten seien allerdings "refurbished", also aufbereitet. Das heißt, so Winkler, die Geräte wurden "technisch durchgecheckt, das Handy wurde zurückgesetzt, Daten wurden fachkundig gelöscht." Diese Smartphones seien voll funktionsfähig, hätten allenfalls ein paar "Macken oder Kratzer".

Etliche Anbieter von Gebraucht-Smartphones am Markt

Wer im Internet nach "gebrauchte Smartphones" suche, der bekomme eine ganze Reihe von Anbietern solcher Geräte angezeigt. Hier lohne sich ein Preisvergleich in jedem Fall, Winkler. Im Vergleich zu Online-Auktionshäusern gebe es hier in der Regel sogar eine Garantie.

Smartphoneangebot für Gebrauchtgeräte in einem Online-Shop

Geräte sollten nicht zu alt sein

Von Smartphones, die älter als fünf Jahre sind, rät der SWR-Wirtschaftsredakteur ab. Bei diese könnten Updates nicht mehr funktionieren, was zur Folgen haben könnte, dass sie "Sicherheitslücken" bekämen oder einige Apps nicht mehr liefen. ähnlich verhalte es sich bei den Akkus. Der werde bei bei aufbereiteten Geräten zwar geprüft, habe aber auch schon "einige Jahre auf dem Buckel", so Winkler.