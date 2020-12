Weihnachten 2020 ist anders – nicht nur, was die Möglichkeiten zu feiern angeht. Auch bei den Geschenken ändert sich einiges. Laut einer aktuellen Umfrage wollen jüngere Menschen in diesem Jahr trotz Corona-Krise mehr Geld für Geschenke ausgeben als 2019 - bis zu 500 Euro. Ältere wollen sich eher zurückhalten, weil sie sich wegen Corona Sorgen um die Zukunft machen. Weihnachtsshopping sieht dieses Jahr auch deutlich anders aus. Wir haben nachgefragt, warum bei einigen das Geld diesmal so locker sitzt und warum Gutscheine – bisher das stressfreie Allround-Geschenk – in diesem Jahr nicht so angesagt sind.