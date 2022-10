Weichenstellungen 2/4 Aktion Unternehmerinitiative Bleiberecht durch Arbeit

Horst Schmidt ist Inhaber und Chefkoch des Hotels und Restaurants Landgasthof Kreuz in Bad Waldsee. Als Mitglied der Unternehmerinitiative „Bleiberecht durch Arbeit“ setzt sich dafür ein, dass Geflüchtete eine Chance auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland bekommen, so wie sein Mitarbeiter Nabi Safizadah aus Afghanistan, der bei ihm eine Ausbildung zum Koch absolviert hat und inzwischen als stellvertretender Küchenchef im Familienbetrieb arbeitet. In SWR Aktuell Mondial sprechen Claudia Bathe und Cüneyt Özadali mit ihren Gästen über die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt, den Fachkräftemangel in der Gastronomie und über die besondere Freundschaft, die im Laufe der Jahre zwischen Chef und Mitarbeiter entstanden ist.