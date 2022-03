Eva Högl wird oft die "Anwältin der Bundeswehrsoldaten" genannt. Als Wehrbeauftragte des Bundestages ist sie Ansprechpartnerin für die Truppe und ihre Sorgen und Ängste. Gerade die haben wegen der Lage in der Ukraine zugenommen.

Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, kritisiert den geplanten Einsatz der Bundeswehr bei der Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine. Die Soldatinnen und Soldaten würden dringend für die NATO-Missionen in Osteuropa gebraucht, so Högl im "SWR Interview der Woche".

"Jetzt müssen mal andere ran!"

"Die Bundeswehr ist kein Mädchen für alles", so Högl. Der Kernauftrag der Soldatinnen und Soldaten laute Verteidigung. "Die Bundeswehr hat 2015/2016 enorm geholfen bei der Bewältigung der damaligen Situation mit den vielen Geflüchteten aus Syrien. Aber jetzt mit dem Krieg in der Ukraine und der langen Amtshilfe in der Pandemie muss ich ganz deutlich sagen: Jetzt müssen mal andere ran!"

Das Land Berlin setzt bei der Versorgung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auf Bundeswehrsoldaten. Die Hauptstadt werde den Zustrom der Menschen nicht alleine bewältigen können, sagte die Regierende Bürgermeisterin Giffey. Pro Tag waren zuletzt mehr als 10.000 Menschen aus der Ukraine in Berlin angekommen.

Soldaten: "Wir stehen hier nur rum."

Die Wehrbeauftragte Högl kritisierte auch, dass weiterhin rund 4.500 Soldatinnen und Soldaten im Corona-Einsatz sind. Sie helfen in Krankenhäusern, Impfzentren und Gesundheitsämtern. Diese Amtshilfe müsse enden, so die SPD-Politikerin. Die Soldatinnen und Soldaten fehlten bei der Bundeswehr. Högl sprach von einem enormen Defizit, das in allen Bereichen spürbar sei. "Ich habe auch mit nicht wenigen Soldatinnen und Soldaten gesprochen, die gesagt haben, dass sie nicht mehr so richtig gebraucht werden. Und hier und da stehen sie auch rum. Allein diese Beispiele und die Rückmeldungen zeigen mir, dass man noch etwas strenger jetzt prüfen muss."

SWR-Korrespondent Oliver Neuroth und Eva Högl im Hauptstadtstudio in Berlin SWR

Högl: Landkreise haben Pandemie-Jahre nicht genutzt

Nach Högls Worten haben die Landkreise, die Amtshilfe bei der Bundeswehr angefordert haben, die vergangenen beiden Jahre nicht gut genug genutzt, um eigenes Personal im Pandemie-Management aufzustellen. Die SPD-Politikerin nannte es das Gebot der Stunde zu überlegen, wie die Strukturen in Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe krisenfest gemacht werden könnten, damit nicht immer die Bundeswehr aushelfen müsse.

Wehrbeauftragte fordert bessere Ausrüstung für die Bundeswehr

Aus Högls Sicht ist die Bundeswehr in der Lage, all ihre NATO-Verpflichtungen zu erfüllen. Aber die Wehrbeauftragte kritisierte Mängel bei der Ausrüstung der Truppe. "Es ist nicht akzeptabel, dass in einem der reichsten Länder der Welt unsere Soldatinnen und Soldaten nicht alles haben, was sie im Einsatz benötigen. Und dass ihre Ausstattung nicht auf dem neuesten Stand ist." Die aktuelle Lage in der Ukraine zeige, dass die Bundeswehr unter Umständen schnell in Einsatzgebiete geschickt werden müsse. Dafür sollten die Soldatinnen und Soldaten alles parat haben, so Högl.

Soldaten machen sich Sorgen

Der aktuelle Einsatz der Bundeswehr in Litauen und in Rumänien sei eine Belastung für die Soldatinnen und Soldaten. "Sie machen sich Sorgen um sich selbst, um ihre Kameradinnen und Kameraden und um ihre Familien. Aber sie sind gut ausgebildet, dieser Angst zu begegnen. Deshalb können wir viel Vertrauen in unsere Soldatinnen und Soldaten haben, dass sie nicht ängstlich zurückhuschen und wissen, was ihr Auftrag ist."