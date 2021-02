Tausende haben in Spanien gegen die Festnahme des Rappers Pablo Hasél wegen Beleidigung der Monarchie protestiert. Wie groß ist die Gefahr für Rapper, dass sie wegen ihrer Texte bei uns in Deutschland ins Gefängnis müssen? Spanien und Deutschland sind politisch und rechtlich nicht zu vergleichen, sagte der Chefredakteur des HipHop-Magazins Backspin, Nico Hüls, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph. Grundsätzlich aber verändere sich auch hierzulande etwas. „Ich glaube, dass die nächsten Generationen einmal mehr darüber nachdenken, was sie in ihren Texten sagen“, meint Hüls.