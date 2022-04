Wechsel im Familienministerium: "Lisa Paus eine gute Wahl"

per Mail teilen

Katharina Barley, Franziska Giffey, Christine Lambrecht und Anne Spiegel sind die Vorgängerinnen - nun übernimmt Lisa Paus das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Finanzexpertin von den Grünen wird damit die fünfte Familienministerin seit 2017. In kaum einem anderen Ministerium gab es so viele Wechsel. Ob das dabei hilft, konstant an Projekten zu arbeiten, hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Sebastian Heimann besprochen. Der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Familienverbands hält Lisa Paus für eine gute Wahl.