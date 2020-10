Endspurt im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft. Noch eine Fernsehdebatte, noch ein paar Reden und Auftritte - und dann fällt die Entscheidung. Schon jetzt – im Vorfeld - haben so viele Amerikaner abgestimmt, wie nie zuvor. Worüber aber? Was sind die Themen, die die Menschen bewegen? Und was die Haltung der Kandidaten? Unsere Kollegen in Washington sind ausgeschwärmt, um ein Stimmungsbild einzufangen. Themen, die natürlich auch in der letzten TV Debatte vor der Wahl vorkommen könnten. Aber was zählen schon Inhalte bei diesen Wahlkampf-Auftritten? Trump gegen Biden – ein Themen-Vergleich vor der letzten Fernsehdebatte. mehr...