Als das "bessere Öl" wurde Wasserstoff schon vor Jahren bezeichnet. Trotzdem setzt sich das Gas als Treibstoff kaum bis gar nicht durch. Dabei könnte es zu einer praktisch CO2-neutralen Mobilität beitragen. Wieso ist das so? Warum setzen fast alle auf rein batterieelektrische Autos? Werner und Tobi fragen sich: Quo vadis Brennstoffzelle? Was spricht dafür, was dagegen?

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.