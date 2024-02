Wasserstoff: Zukunftsenergie für Lastwagen im Südwesten?

Die Lastwagen, die aktuell über unsere Autobahnen rollen, fahren größtenteils mit Diesel. Damit Deutschland seine selbstgesteckten Umweltziele erreichen kann, müssen aber auch in der Transportbranche die Emissionen gesenkt werden.

Eine Möglichkeit dafür ist, Laster mit Wasserstoff zu betreiben. Daimler Trucks zum Beispiel hat so einen Lastwagen mit Brennstoffzelle schon im Angebot und will ihn ab diesem Jahr gemeinsam mit Unternehmen wie Amazon im Alltag testen.

Daimler eröffnet Wasserstofftankstelle für Lastwagen in Wörth

Heute eröffnet Daimler dafür eine Wasserstofftankstelle in Wörth am Rhein. Und wenn irgendwann ganz viele Lastwagen mit Wasserstoff fahren sollen, braucht es natürlich ein ganzes Tankstellennetz. " Die Tankstellenbetreiber sind dabei, das bestehende Netz zu modernisieren und auszubauen ", sagte Michael Schier, Leiter der Abteilung Fahrzeugenergiekonzepte am DLR-Institut für Fahrzeugkonzepte in Stuttgart, im SWR.

An den Stellen, an denen später Lastwagen tanken sollen, würden dann auch für den entsprechenden Tankdruck und -mengen gesorgt. Es gebe in Deutschland zurzeit aber zu wenig Tankstellen für einen flächendeckenden Einsatz von Wasserstofflastwagen - etwa 50 Wasserstofftankstellen, die für Lastwagen geeignet seien und etwa 90 bis 100, an denen Autos tanken könnten, sagte Schier.

Wie eine Wasserstoffbrennzelle funktioniert und wie es um die Produktion von Wasserstoff derzeit steht, bespricht SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit Michael Schier.