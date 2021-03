Alle wollen die Insekten schützen, aber um das neue Insektenschutzgesetz gibt es Streit ohne Ende. Was befürchten die Bauern, was befürchten der Naturschutz und die Imkerei?

Darüber sprechen wir mit Johann Lütke Schwienhorst, Agrarreferent bei der Naturschutzorganisation Aurelia.

Außerdem: Wie geht Kreislaufwirtschaft, die EU-Kommission will mehr Recycling und ein Recht auf Reparatur von Geräten.

Eine Sendung von Elke Klingenschmitt, 11. Februar 2021 mehr...