Was wird aus Papa, Oma und Opa? Gipfel nimmt Sorgen von Ukraine-Flüchtlingen in den Blick

Die Ukraine hatte vor dem Krieg gut 40 Millionen Einwohner. Davon sind inzwischen etwa 5 Millionen Menschen vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine geflohen und knapp 400.000 sind in Deutschland angekommen, so Schätzungen der Bundespolizei. Viele von ihnen sind in privat organisierten Unterkünften oder in Sammelunterkünften untergebracht und hoffen noch immer auf eine schnelle Rückkehr. Ob sich diese Hoffnung erfüllt, bleibt aber völlig unklar. Deshalb beschäftigt sich ein katholischer Flüchtlingsgipfel in Erfurt mit den Sorgen und Nöten der Geflüchteten unter dem Motto "Integration gemeinsam gestalten". Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern erklärt Andrea Schlenker, Leiterin des Referats Migration und Integration beim Caritasverband Deutschland, die erste Sorge der Menschen gelte den zurückgelassenen Verwandten. Es gebe aber noch viele andere Sorgen – vom Berufsabschluss bis zum Wohnungsmarkt.