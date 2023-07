Unser Wasserverbrauch – das ist aber weit mehr, als das, was wir aus den Brunnen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz entnehmen. Einen guten – nein, den größten Teil - unseres persönlichen Wasserverbrauchs haben wir nämlich ausgelagert, oft in Länder, in denen es noch trockener ist als bei uns.