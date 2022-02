Was uns nicht umbringt... American Football und der Schmerz

Super Bowl 2022 – wenn am Sonntag (13. Februar) das 56. Endspiel der Saison 2021 der National Football League steigt, werden sich wieder Millionen Fans im und vor dem SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien versammeln - oder vor dem heimischen Fernseher mitfiebern. American Football ist der beliebteste Sport in den USA – und der gefährlichste. Kein Profi beendet seine Karriere ohne Verletzungen – auch am Kopf und mit zum Teil schweren Folgen. Doch das schadet dem Football-Image nicht, im Gegenteil: Weil hart macht, was nicht umbringt…