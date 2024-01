per Mail teilen

Durch die Hochwasserlage in Nord- und Ostdeutschland sind Dämme ins allgemeine Bewusstsein gerückt. Wie gut sind sie auf die aktuellen Wetterereignisse ausgerichtet? Darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex mit Florian Wittmann gesprochen. Er ist Professor für Auenökologie am KIT in Karlsruhe.