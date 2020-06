Was lange währt - Fragen und Antworten zur Corona Warn-App

Die Corona-Tracing-App soll uns auch in dieser Ausgabe noch einmal beschäftigen, denn ihre Veröffentlichung steht kurz bevor. Auch wenn die App wegen geringer Corona-Infektionszahlen vorerst kaum auf die Probe gestellt werden dürfte, ist sie doch ein interessantes Stück technische Infrastruktur, die viele Fragen aufwirft. SWR-Redakteur Kai Laufen sprach dieses Mal mit gleich vier Experten: Karsten U. Bartels, stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbands IT-Sicherheit e. V. (TeleTrusT) und auf das IT- und Datenschutzrecht spezialisierter Rechtsanwalt; Andre Kudra von der esatus AG, einem IT-Unternehmen mit Schwerpunkt Identitätsmanagement; Thorsten Urbanski von der IT-Sicherheitsfirma ESET und Markus Bartsch vom TÜV IT.