Was habe ich vor 8 Jahren gedacht? Zeitkapsel-Aktion in Koblenz

Wie sehen wir unsere Gesellschaft? Was denken wir über die demokratischen Verhältnisse im Jahr 2021? Das ist jetzt natürlich noch alles sehr nah, aber schon in ein paar Monaten werden die aktuellen Eindrücke mehr und mehr verschwimmen. In Koblenz will man mit dem Bundes-Projekt "Demokratie leben!" die Gedanken des Jahres 2021 konservieren. Heute sollen sogenannte Zeitkapseln an das Stadtarchiv übergeben werden- und erst in acht Jahren, zur Eröffnung der Bundesgartenschau, werden sie wieder aufgemacht. Clara Jung koordiniert für die Stadt Koblenz dieses Projekt. Sie hat im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler erklärt, wie das mit den Zeitkapseln funktioniert.