Öffnungen durch gute Hygienekonzepte und Schnelltests? Wie gut das funktioniert, wird aktuell in mehreren Modellversuchen getestet. Auch im Saarland dürfen Kinos, Theater, Fitnessstudios und die Außengastronomie für Menschen mit negativem Schnelltest öffnen. Aber die Freude bei vielen Gewerbetreibenden ist gedämpft. So auch bei den Haas Filmtheaterbetrieben in Illingen. Laut Geschäftsführerin Claudia Ziegler wird ihr Kino nicht öffnen. In SWR Aktuell hat sie erklärt: "Wir sind auf eine deutschlandweite Öffnung angewiesen, damit die Verleiher wieder spannende Filme für unser Publikum ins Kino bringen." Denn ohne ein gutes Filmangebot bringen Lockerungen im Saarland wenig. Wie die Politik jetzt handeln müsste, um Kinobetreibern tatsächlich zu helfen, hat sie SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler erzählt.