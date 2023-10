Warum Männer weniger schmerzempfindlich sind als Frauen

In Deutschland leiden Frauen häufiger an chronischen Schmerzerkrankungen, als Männer. Darauf hat Esther Pogatzki-Zahn in SWR Aktuell aus Anlass des Schmerzkongresses in Mannheim hingewiesen. Sie ist Mitglied im Präsidium der Deutschen Schmerzgesellschaft. "Da spielen wahrscheinlich Hormone eine Rolle. Die Männer sind gar nicht härter. Wenn wir Frauen und Männer im Labor einem Schmerzreiz aussetzen, sind Männer etwas weniger schmerzempfindlich." Frauen wiederum sind in der Schwangerschaft Hormonen ausgesetzt. "Und wir gehen davon aus, dass die Frau dann zum Supermann wird und der Körper sich durch die Hormone so verändert, dass sie das schmerzhafte Kinderkriegen erträgt." Warum dagegen Frauen bei Migräne eine Schmerztherapie oft nicht hilft, darüber hat Esther Pogatzki-Zahn mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.