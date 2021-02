Der Freiburger Medizinstatistiker Gerd Antes kritisiert Politiker dafür, dass sie in der Corona-Krise vorgeben, sie wüssten genau, was zu tun sei. Es würde viel zu wenig Wissen aus den vorhandenen Informationen gezogen, monierte Antes im SWR. Man habe "den ganzen Sommer vergeudet und zugeschaut“, statt aus neuen Beobachtungen und Erfahrungen zu schöpfen und danach zu handeln. "Das fällt uns gegenwärtig auf die Füße.“ So wäre es sinnvoll gewesen, Einlasskontrollen in Supermärkten beizubehalten und andere Vorsichtsmaßnahmen aufrecht zu erhalten, statt "alles laufen“ zu lassen, "als ob es normal wäre“. Die Folge sei jetzt, dass ein "totaler Lockdown“ angedroht werde, der jedoch einen Ping-Pong-Effekt bewirken könnte – "nach drei Wochen ein bisschen öffnen, dann geht’s wieder in die andere Richtung“, und man sich so "über den Winter“ schaukle, sagte Antes im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel.