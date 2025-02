Hitzerekorde fallen, aber Klimaschutz ist "abgewählt": Wie kommt das?

In Deutschland war seit längerer Zeit am Freitag wieder ein bundesweiter Klimastreik . In mehr als 150 Städten hat die Klimaschutz-Bewegung "Fridays for Future" zu Protesten aufgerufen. Es gab Zeiten, da brachte so ein Aufruf Zehntausende auf die Straßen - Menschen jeden Alters. Diese Zeiten liegen drei oder vier Jahre zurück und doch scheinen sie weit weg.

Den Bundestagswahlkampf dominieren statt des Themas Klimaschutz eher die Themen Wirtschaft, Migration, Sicherheit oder Inflation . Die Klimaschutz-Bewegung "Fridays for Future" will sich damit nicht abfinden. SWR Aktuell-Moderator Pascal Fournier hat mit der Sprecherin der Bewegung, Darya Sotoodeh, gesprochen, die an einem Protestmarsch in Heidelberg teilgenommen hat und sie gefragt, warum Klimaschutz trotz Wärmerekorden , Wetterextremen und großen Klimaschäden auch bei uns gesellschaftlich aktuell kaum eine Rolle spielt.