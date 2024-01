Warum ist die Grüne Woche eigentlich "grün"?

In Berlin läuft die Grüne Woche - die weltgrößte Verbraucherschau für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau. Es gibt sie seit 1926 und aus dieser Zeit hat sie auch ihren Namen: Grün waren nämlich häufig die Lodenmäntel derjenigen, die die Grüne Woche besucht und dort ausgestellt oder verkauft haben. Der Name ist geblieben, aber ansonsten zeigen sich deutlich die Themen der Gegenwart: Vegane Produkte nehmen zum Beispiel mehr und mehr Platz ein. Über all dem schwebt jedoch auch die aktuelle Diskussion über Subventionen, Agrar-Diesel und die Landwirtschaft an sich. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler ordnet Stefanie Peyk aus der SWR-Umweltredaktion ein, wo die Grüne Woche 2024 steht.