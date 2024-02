Warum Gedenktage so wichtig sind

Vor vier Jahren hat ein Deutscher in Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen. Elke Gryglewski hält das Gedenken an das Attentat weiter für wichtig, nicht nur in Hanau, sondern bundesweit. Die Leiterin der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten und der Gedenkstätte Bergen-Belsen sagte dazu in SWR Aktuell: "Für die Opfer ist wichtig, dass sie sehen können, dass ihr Leid gewürdigt wird. Dass das Ganze bundesweit stattfindet, zeigt, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass dieser Anschlag für eine Entwicklung in unserem Land steht, die wir für außerordentlich gefährlich halten und dass man darauf hinweisen möchte, wohin Rassismus führen kann." Welche Bedeutung solche Gedenktage für eine Erinnerungskultur haben, darüber hat Elke Gryglewski mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies gesprochen.