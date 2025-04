Warum es so schwer ist, Innenstädte attraktiver zu machen

per Mail teilen

Leerstehende Geschäfte, Betonwüsten, dreckige Ecken: so manche Innenstadt ist nicht sehr einladend. Die rheinland-pfälzische Landesregierung will das ändern, und die Innenstädte im Land wieder attraktiver machen.

Die Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz ZIRP hat sich in den vergangenen vier Jahren in verschiedenen Projekten mit dem Thema befasst. Doch beispielsweise die Umsetzung von mehr Innenstadtbegrünung scheitere oft an Interessenkonflikten, sagt Michael Mätzig, geschäftsführender Direktor des Städtetags Rheinland-Pfalz. Wo Bäume gepflanzt würden, müssten häufig Parkplätze weichen. Das führe zu Beschwerden von älteren Menschen, die beklagen, dass die Innenstadt für sie nicht mehr erreichbar sei.

Ein weiteres Problem ist es, Leben in die Innenstädte zu bringen.

"Man darf nicht vergessen, dass wir durch die Corona-Pandemie, sehr viel verloren haben", sagt Mätzig. Oft sei für neue Gastronomie kein Personal da. Innenstädte lediglich auf den Handel auszurichten, davon hält Mätzig nichts.

Baukultur, kulturelles Erbe in den Innenstädten – das ist was, was sich Menschen gerne anschauen.

Es gehe darum Dinge zusammen zu denken, sagt Michael Mätzig im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.