Warum die Deutschen beim Urlaub sparen wollen

In Baden-Württemberg stehen die Pfingstferien an und für viele Familien beginnt die Urlaubs- und Reisezeit. Eine YouGov-Umfrage für den Tourismusgipfel in Berlin hat ergeben, dass ein Fünftel der Befragten in diesem Jahr insgesamt weniger Geld für Urlaub ausgeben will als im Vorjahr. Außerdem soll seltener verreist werden.

"Wir erleben aktuell eine Überlagerung von drei Dimensionen von Unsicherheit: Die Unsicherheit über die ökologische Entwicklung, die der politischen Entwicklung und Fragen des Klimawandels", sagt Heinz-Dieter Quack, Professor für Destinationsmanagement an der Ostfalia Hochschule.

Diese Unsicherheiten wirkten sich auf das Reiseverhalten aus, so Quack.

Deutsche machen zunehmend Urlaub im eigenen Land

Demnach sei eine Buchungszurückhaltung bei Reisen in die USA festzustellen, wovon asiatische Länder profitieren, aber auch ohnehin beliebte europäische Länder. Auch Urlaub im eigenen Land wird zunehmend attraktiver.

"Über ein Drittel aller Haupturlaubsreisen der Deutschen führt nach Deutschland", weiß der Tourismus-Experte. Hauptsächlich gehe es dann nach Bayern und Baden-Württemberg, aber auch die Küste Deutschlands sei bei Reisenden beliebt.

Urlaub im eigenen Land sei außerdem gut, für denjenigen, der sparen wollen.

Warum auch Pauschal-Reisen den Geldbeutel schonen können, erklärt Heinz-Dieter Quack im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Sophie Klein.