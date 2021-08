Beim Hausbau gibt derzeit lange Wartezeiten. Von neun Wochen im Schnitt für Handwerker geht Rainer Reichhold aus. Er ist Präsident der Handwerkskammer Region Stuttgart und sagte in SWR Aktuell: "Uns fehlt es vielfach an Materialien und daher die langen Vorlaufzeiten." Beim Hausbau seien vor allem Keller und Fundament betroffen. "Wenn ich ein Haus bauen möchte, müssen die Wasserrohre in die Bodenplatte eingegossen werden. Diese Rohre sind aus Kunststoff. Und das ist ein Produkt, das momentan nur bedingt lieferbar ist." Dadurch verzögere sich der Baubeginn schon beim Rohbau und das sei erst der Anfang: Chemieprodukte, Isolationsstoffe und erst recht Computerchips - all das sei derzeit Mangelware, sagte der Präsident der Stuttgarter Handwerkskammer im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler.