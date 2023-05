Warten auf eine Zukunft – die Geflüchteten auf der MS Rossini

Wohin mit den Flüchtlingen? Auch die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger steht vor diesem Problem. Und sie hat eine Lösung gefunden, zumindest eine vorübergehende: ein Hotelschiff. Die „MS Rossini“ hat in der 1000-Einwohner-Gemeinde Bach an der Donau festgemacht. Rund 200 Flüchtlinge finden hier Platz. Nach der ersten Aufregung, samt Demonstrationen, hat sich das Leben in der Gemeinde – und auch auf dem Schiff – normalisiert. Ein Feature von Sebastian Grosser vom BR über eine Gemeinde am Limit.