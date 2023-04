Warten auf den Tod: "The Whale" im Kino

Der US-amerikanisch-kanadische Schauspieler Brendan Fraser war vor 20 bis 25 Jahren eine feste Hollywood-Größe. Dann ist es still geworden um den Hauptdarsteller aus "Die Mumie". Jetzt ist er zurück und hat mit seinem Film "The Whale" den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen. Er spielt einen stark übergewichtigen Mann, der auf den unmittelbar bevorstehenden Tod wartet, weil schon klar ist, dass seine Organe versagen werden. Eine Rolle, in der Fraser überzeugt, findet Filmkritikerin Anna Wollner. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern erklärt sie, was Fraser über sich ergehen lassen musste, um die Maske für diese Rolle aufzulegen.