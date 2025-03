Warnstreik am Klinikum Stuttgart: "Es sind Tränen geflossen"

per Mail teilen

An etwa 200 Gesundheitseinrichtungen in ganz Deutschland hat es nach Angaben von Verdi Warnstreiks gegeben. Hintergrund ist der anhaltende Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft und den Arbeitgebern, also Bund und Kommunen. Wie gehen die Krankenhäuser mit den Ausfällen um? Bekommen Patienten das zu spüren?

Der Pflegedirektor des Klinikums Stuttgart, Oliver Hommel, spricht von massiven Einschränkungen. Die Notfallversorgung sei gesichert, aber das Klinikum habe etwa 100 Operationen absagen müssen.

Eine bittere Situation und vor allem eine sehr belastende sei das. "Offen gesprochen sind bei Patienten auch Tränen geflossen heute Morgen", sagte Hommel im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer. Hören Sie, warum auch Kinder vom Warnstreik betroffen sind - und wie die Klinikmitarbeiter versuchen, mit der Situation klarzukommen.