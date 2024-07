Wann lohnt sich eine Auslandskrankenversicherung?

Es ist Urlaubszeit, für viele heißt es endlich wieder verreisen. Die Vorfreude wächst die Vorbereitungen laufen, hat man auch an alles gedacht? Naja, vielleicht an fast alles, außer dass man im Urlaub ja auch mal krank werden könnte. Wer braucht wann eine Auslandskrankenversicherung? Darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel gesprochen mit Saidi Sulilatu, Chefredakteur des Geld-Ratgebers Finanztip.

SWR Aktuell: Krank werden im Ausland - was kann da tatsächlich an Mehrkosten auf einen zukommen?

Saidi Sulilatu: Das kann relativ klein damit losgehen, dass ich vielleicht ein paar -zig Euro ausgeben muss für ein Medikament, das ich bekomme. Aber dann schon, wenn ich zum Arzt muss, vielleicht sogar ins Krankenhaus muss, dann kann es schnell mehrere hundert bis tausende von Euro teuer werden und es gibt natürlich die ganz dicken Brocken. Zum Beispiel ein medizinischer Rücktransport nach Deutschland oder auch einen Krankenhausaufenthalt zum Beispiel in den USA. Das kann im Extremfall in die Hunderttausende gehen. Solche Fälle haben wir schon von den Krankenversicherern bekommen, und das bedeutet nichts anderes als ein riesiges Schuldenrisiko. Dagegen sollte man sich unbedingt versichern.

SWR Aktuell: Wenn man in weiter entfernte Länder reist, leuchtet das natürlich ein, aber in der EU zum Beispiel im beliebten Urlaubsland Spanien. Da gilt doch eigentlich meine europäische Versichertenkarte.

Saidi Sulilatu: Ja, das ist richtig, da bin ich auch versichert. Das Problem ist nur, dass die deutsche gesetzliche Krankenversicherung nur immer das zahlt, was die lokale also zum Beispiel die spanische Krankenversicherung auch zahlt. Und das mag dann mal auch nicht so viel sein. Und demzufolge haben wir uns auch von einem Fall eben gerade aus Spanien berichten lassen, wo auch dort ein Rücktransport an und der gesamte Kranken-Auslandsaufenthalt über 170.000 Euro gekostet hat. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, also auch im innereuropäischen Ausland. Da darf man dieses Risiko auf keinen Fall eingehen, da braucht man eben eine Auslandsreisekrankenversicherung.

SWR Aktuell: Es macht also durchaus Sinn, auch wenn man nur ins Nachbarland verreist. Wie viel kostet es denn, sich tatsächlich gegen solche Risiken abzusichern?

Sulilatu: Im Vergleich zum Risiko ist ein Auslandsreisekrankenversicherung sehr günstig. Wir reden da von einem Beitrag für Singles von unter zehn Euro im Jahr da sind dann auch alle normalen Urlaubsreisen innerhalb eines Jahres abgesichert. Und auch meine Familie kriege ich insgesamt für unter 20 Euro in sehr guten Tarifen versichert. Das zeigt natürlich, dass der durchschnittliche Versicherungsfall nicht so hoch ist. Aber noch mal: das Risiko, dass das dann richtig teuer werden kann und einen in die Schulden treiben kann. Das darf man nicht eingehen.

SWR Aktuell: Und das gilt im Prinzip für alle Kassen, bei denen ich abschließe, und jedem Tarif. Oder gibt es da schon gravierende Unterschiede? Also worauf muss ich achten, um einen guten Tarif und am liebsten natürlich den besten zu finden?

Sulilatu: Man sollte schon genau hinschauen wollen. Da gibt es schon Unterschiede zwischen den Tarifen. Insbesondere muss ich schauen, ob der entsprechende Tarif für das Land gilt, in das ich fahre und da ist besonders darauf zu achten, wenn ich nach USA oder Kanada reise: Das schließen manche Versicherungen aus. Dann sollte auch der medizinische Rücktransport für den Fall bezahlt werden, wenn er sinnvoll ist. Zum Beispiel einfach deshalb, weil ich in Deutschland bessere Unterstützung durch meine Familie bekommen und nicht nur dann, wenn er medizinisch unbedingt notwendig ist. Und es sollten auch so Dinge wie zum Beispiel Bergungskosten aus dem Gebirge zum Beispiel Stichwort Skiunfall und Ähnliches oder auch Zahnersatz abgesichert sein. Da geben wir entsprechende Empfehlungen bei uns auf der Seite von Finanztip.

SWR Aktuell: Jetzt haben die Ferien in Rheinland-Pfalz schon angefangen. In Baden-Württemberg müssen sie dann noch ein bisschen warten. Wenn die Reise jetzt schon morgen losginge, kann ich dann heute noch schnell online eine Versicherung abschließen?

Sulilatu: Ja, das geht in der Tat bei verschiedenen Versicherern. Die machen das wirklich unproblematisch online möglich. Ich habe das auch gerade für mich selbst gemacht, weil meine alte Versicherung für die USA in diesem Fall nicht optimal gegolten hat. Das kann ich so direkt online machen. Das kann ich tatsächlich noch direkt vor der Abreise machen. Vielleicht auch am Flughafen. Aber natürlich sollte ich mich rechtzeitig drum kümmern, damit ich dann nicht in Stress gerate. Alles, was wir jetzt besprochen haben.

SWR Aktuell: Gilt das denn nur für den Standardurlaub von zwei, drei oder auch mal vier Wochen? Wie ist das bei einem längeren Auslandsaufenthalt?

Sulilatu: Also die Standard-Versicherer zahlen bei Auslandsreisen typischerweise so 56-70 Tage. Also so ganz grob kann man sagen vielleicht zwei bis zwei Monate ungefähr. Wenn ich tatsächlich zum Beispiel für drei Monate oder auch sechs Monate in einen Auslandsaufenthalt gehe, vielleicht auch als Student, als junger Mensch. Da brauche ich tatsächlich eine andere Krankenversicherung, die dann eben für den entsprechenden Zeitraum gilt. Die ist dann auch teurer. Das muss man ganz deutlich sagen, denn die ersetzt oder ergänzt dann über einen längeren Zeitraum meine deutsche Krankenversicherung und für so einen Tarif haben wir auch Tipps auf unserer Seite bei Finanztip. Da sollte ich mich aber dann wirklich auch rechtzeitig drum kümmern. Denn das sind Tarife, die ich in der Regel nicht am letzten Tag direkt vor der Reise noch abschließen kann.