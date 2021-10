Wann lohnt es die Kfz-Versicherung zu wechseln?

Immer am Jahresende stellt sich dieselbe Frage: Lohnt es, die KFZ-Versicherung zu wechseln? Lässt sich wirklich viel Geld sparen?

"Auf jeden Fall", sagt der Youtuber Saidi vom Geldratgeber "Finanztip" in SWR Aktuell. In der Regel ließen sich um die 100 Euro pro Jahr durch einen Wechsel der Versicherung oder des Tarifs einsparen, manchmal sogar mehr, so der Experte.

Vergleichsrechner verwenden

Wer Versicherungstarife vergleichen will, sollte ein Internet-Portal verwenden, dass das automatisch erledigt. Saidi empfiehlt hier "Verivox" oder "Check24". Zudem sollte man die Ergebnisse "mit dem günstigen Direktversicherer 'HUK24' vergleichen". Damit lasse sich "ein sehr guter Preis" erzielen.

Nach einem Unfall - Schaden selbst bezahlen?

Das könne sich lohnen, meint der Youtuber. Allerdings komme es auf die Schadenhöhe und darauf an, ob es sich um einen Haftpflicht- oder um einen Vollkaskoschaden handele. Rechnen könne es sich für diejenigen, die in einer Schadensfreiheitsklasse zwischen fünf und 30 eingestuft sind. In dem Bereich seien die Rückstufungen nach einem Schaden "zum Teil erheblich", sagt Saidi. Als Faustregel gelte, dass es sich lohnen könne, selbst in die Tasche zu greifen, wenn der Schaden das drei- bis vierfache des Jahresbeitrags nicht übersteige. Jüngere Autofahrer, die in einer sehr niedrigen Schadenfreiheitsklasse eingestuft sind, sollten das lieber von der Versicherung regeln lassen.

Wann lohnt sich ein "Rabattschutz"?

Viele Versicherer bieten an, dass ihre Kunden einen Schaden pro Jahr "frei" haben, ohne hochgestuft zu werden. Dieser sogenannte "Rabattschutz" sei jedoch nicht immer ratsam, da die Versicherer sich dies zum Teil teuer bezahlen ließen. Das könne schon mal 20 bis 30 Prozent der Versicherungsprämie ausmachen, meint der Experte. Zudem könne man die "geschützte Schadenfreiheitsklasse" nicht zu einem anderen Versicherer mitnehmen, möchte man wechseln.