Wandern in den Bergen: Wann wird es gefährlich?

Frische Luft, wundervolle Ausblicke, gut für die Fitness - Wandern kann eines der schönsten Hobbies sein. Vor allem im Südwesten mit seinen reizvollen Landschaften von der Vulkaneifel bis zum Schwarzwald. Wandern kann aber auch gefährlich sein, wenn es in bergiges Terrain geht. Selbst wer viel Erfahrung hat, kann in brenzlige Situationen geraten. In solchen Fällen ist die Bergwacht zur Stelle. Adrian Probst, Landesvorsitzender der Bergwacht Schwarzwald, erzählt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Gerald Pinkenburg von den heiklen Einsätzen in dieser Saison und worauf Wanderer achten müssen, wenn sie sicher zurückkommen wollen.