Walz vs. Vance: Möglichst wenig kaputt machen im US-Wahlkampf

TV-Duelle gehören im US-Wahlkampf zu den absoluten Höhepunkten. Die beiden Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump haben sich schon getroffen, nun sind heute Abend die sogenannten Running Mates, die Vize-Kandidaten, an der Reihe: Tim Walz von den Demokraten und J. D. Vance von den Republikanern. Für beide gilt: Möglichst wenig kaputt machen. Das glaubt zumindest Sarah Wagner, Politologin an der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen erklärt sie, was bei dem TV-Duell wenige Wochen vor der US-Wahl zu erwarten ist.