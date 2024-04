"Waldbrandgefahr mit Menschenverstand verhindern"

In der EU haben Waldbrände im vergangenen Jahr über eine halbe Million Hektar Wald zerstört – eine Fläche doppelt so groß wie Luxemburg. Nach einem Bericht der EU-Kommission zählt 2023 damit zu den schlimmsten Waldbrand-Jahren in der EU. In Deutschland ist die Waldbrandgefahr momentan je nach Region unterschiedlich – das habe mit dem Niederschlag, dem menschlichen Verstand und mit der Waldstruktur zu tun, hat Edward Olson SWR Aktuell-Moderator Moritz Braun erläutert. Olson ist beim Bundesverband Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Er fordert die Politik dazu auf, mehr in den Waldumbau zu investieren: "Weg von feueranfälligen Nadelholzarten hin zu heimischen Laubhölzern."