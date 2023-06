Waldbrandexperte: Ursache ist meist phosphorhaltige Munition

Gerade haben die Feuerwehren in verschiedenen Regionen Deutschlands wieder mit Waldbränden zu kämpfen, unter anderem in der Südwestpfalz. Auch hier könnte alte Munition die Ursache sein.

Truppenübungsplätzen in Mecklenburg Vorpommern, in Hessen und in der Pfalz müssen derzeit Brände gelöscht werden. Das Feuer zwischen Rodalben und Pirmasens scheint derweil unter Kontrolle zu sein. Brandursache sei häufig eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, meint Alexander Held, Experte am European Forest Institute in Bonn. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem erklärt er, wie sich teils Jahrzehnte alte Munition entzünden kann und mit welchen Schwierigkeiten die Feuerwehrleute zu kämpfen haben.