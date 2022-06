Waldbrandexperte: Feuerwehren sollten Einsatztaktiken anpassen

Waldbrände sind derzeit in verschiedenen Regionen Deutschlands ein echtes Problem: Im Nordosten in Treuenbrietzen und Beelitz, aber auch im Pfälzer Wald, im Grenzgebiet zu Frankreich, mussten die Feuerwehren Hochleistungen erbringen, um die Brände unter Kontrolle zu bekommen oder zu löschen, wie dies glücklicherweise am Montagvormittag in der Südwestpfalz der Fall war. Der Klimawandel ändere auch für die Feuerwehren in Deutschland einiges, Brände entstünden schneller und breiteten sich auch schneller aus meint der Waldbrand-Experte Christian Schmidt im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler. Die Feuerwehren müssten deshalb ihre Strategien verändern. Schmidt unterstützt als Fachberater die Landesfeuerwehren, auch in Rheinland-Pfalz, bei Waldbränden.