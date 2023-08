Waldbrände auf Teneriffa: Fassungslosigkeit nach Brandstiftungsverdacht

per Mail teilen

Die spanische Polizei geht bei dem Waldbrand auf der Kanaren-Insel Teneriffa inzwischen von Brandstiftung aus. Die Einheit Guardia Civil verfolge in diesem Zusammenhang verschiedene Ermittlungsansätze, hieß es auf einer Pressekonferenz. Auf Teneriffa versuchen Hunderte Einsatzkräfte weiter, den schweren Waldbrand unter Kontrolle zu bringen. In einigen Ortschaften konnten Menschen in ihre Häuser zurückkehren. Anderswo gab es weitere Evakuierungen. Wie die Stimmung aktuell auf der Insel ist, schildert Peter Graf im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies. Graf ist Journalist und Gründer von "Radio Europa" mit Sitz auf den kanarischen Inseln.