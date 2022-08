Waldbrand im Urlaubsgebiet: Kann man seine Reise stornieren?

Frankreich, Spanien, Portugal oder Griechenland sind beliebte Urlaubsziele. In diesem Sommer wird aber wieder klar: Sie sind auch besonders gefährdet durch Waldbrände. Was also tun, wenn am geplanten Reiseziel rings um das Hotel das Feuer tobt? SWR-Wirtschaftsredakteur Christoph Mautes erklärt, unter welchen Umständen man seinen Urlaub stornieren kann: “Die Reise oder die Unterkunft müssen akut betroffen sein und es müssen unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände vorliegen. Ein Waldbrand fällt darunter - allerdings nur dann, wenn er mich direkt betrifft. Es reicht nicht, wenn in der Ferne eine Rauchwolke zu sehen ist”, so Mautes. Welchen Vorteil Pauschalurlauber gegenüber Selbstbuchern in so einem Fall haben, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell Moderator Arne Wiechern.