In vielen Touristen-Regionen am Mittelmeer brennt der Wald. Die Feuerwehren in Italien, Griechenland und der Türkei versuchen verzweifelt, die Brände in den Griff zu bekommen. Wer jetzt einen Urlaub in einer der betroffenen Regionen gebucht hat, dürfte sich zu Recht fragen, ob dieser stornierbar ist und wenn ja, wie man am besten dabei vorgeht. Dazu gibt der Reiserechts-Experte Oliver Buttler hilfreiche Tipps. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler erklärt er, welche Bedingungen für eine Stornierung erfüllt sein müssen, und warum die Hitzewelle, die in diesen Gegenden gerade zusätzlich herrscht, kein Storno-Grund sein kann.