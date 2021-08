In Südeuropa brennen die Wälder - und das nun seit Wochen. In Griechenland spielen sich dramatische Szenen ab: Im Norden der Insel Euböa ist der Feuerwehr das Wasser ausgegangen. Die Menschen haben dort die letzten Tropfen aus Brunnen in Schubkarren und Eimern herbeigeschleppt. Ab heute naht Hilfe auch aus Deutschland: Feuerwehren aus Nordrhein-Westfalen und Hessen haben sich auf den Weg gemacht, auch Helfer der Katastrophenschutzorganisation @fire mit Sitz in Wallenhorst bei Osnabrück sind unterwegs. Sprecher Sebastian Hodapp aus Wiesloch erklärt im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler, warum Löschflugzeuge allein keinen Waldbrand löschen können.