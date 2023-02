Wald-Experte Albrecht: "Wir hätten natürlich gerne den Wunderbaum, der alles kann"

Im Eyachtal im Nordschwarzwald werden zurzeit tausende Bäume gefällt - in einer so genannten "Durchforstungsaktion". Das betrifft hauptsächlich Fichten, weil sie besonders unter dem Klimawandel leiden. "Die Fichte ist sehr anfällig für Wassermangel und infolgedessen Borkenkäfer-Attacken", so der Waldwachstums-Forscher Axel Albrecht im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel. Er wünscht sich für die Zukunft unserer Wälder "einen Wunderbaum, der alles sein kann": Lebensraum für seltene Arten, Leistungsträger fürs Ökosystem, Holzlieferant und dazu trockenheits-resistent. Weil das aber eine Illusion ist, müssen Albrecht und seine Kollegen vielfältige Wege gehen, um den Wald zukunftstauglich zu machen. Hören Sie im Interview, warum es im Nordschwarzwald so viele Fichten gibt und warum wir uns auch um die Buchen große Sorgen machen müssen.