Die Bundestagswahl am 26. September rückt näher. Also eine gute Gelegenheit sich etwas genauer mit den Inhalten der Parteien zu beschäftigen. In der Klimapolitik wird gerade heftig über die Einsetzung eines speziellen Klimaschutzministeriums diskutiert, während exorbitante Immobilienpreise, Wohnungsnot und energetisches Bauen in der Wohnbaupolitik eine Rolle spielen.