Die Präsidentschaftswahl in den USA ist für den 5. November 2024 geplant. Die Angst vor Manipulationen in Form von sogenannten Deep Fakes wächst, auch bei uns. Zuerst stehen die Europawahlen und dann drei Landtagswahlen in Deutschland an. Wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass zum Beispiel Politiker verfälscht abgebildet oder zitiert werden könnten, darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel mit dem ARD-Faktenfinder Pascal Siggelkow gesprochen.