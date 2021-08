Der Bund ist nicht für die Bildungspolitik zuständig, sondern die Bundesländer. Trotzdem spielt das Thema indirekt im Bundestagswahlkampf eine Rolle. Die Coronakrise habe gezeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen den Ländern in der Schul- und Bildungspolitik nicht immer reibungslos funktioniere, sagt der Bildungs- und Wissenschaftsjournalist Armin Himmelrath. "Das war in den vergangenen anderthalb Jahre keine Werbeveranstaltung für die Kultusministerkonferenz."

Der Bund würde gern mehr Kompetenzen übernehmen, doch dafür müssten die Länder mit ins Boot geholt werden, die entsprechende Vorschläge bislang meistens zurückgewiesen hätten. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) "ist darauf überhaupt nicht gut zu sprechen". Gleiches gelte für die rheinland-pfälzische Landesregierung in Mainz. Als einen Grund nennt Armin Himmelrath, dass den Ländern nicht mehr viele Bereiche geblieben seien, in denen sie das Sagen hätten. Dazu gehörten neben der Polizei eben die Schulen. "Und deshalb klammern sich die Länder so sehr daran."

In welchen Bereichen der Bildungspolitik der Bund dennoch schon Einfluss hat, erläutert der Bildungsexperte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.