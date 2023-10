Nach der Parlamentswahl: Wie es in Polen jetzt weitergeht

Hohe Wahlbeteiligung, viele Stimmen für die Regierung, aber noch mehr Stimmen für die Oppositionsparteien: So lässt sich die Parlamentswahl in Polen fürs erste grob zusammenfassen. Die regierende PiS-Partei hat nach den ersten Zahlen wohl die meisten Stimmen bekommen - für eine Alleinregierung reicht es aber nicht. "Das Problem für die PiS ist, dass sie mit dem Rücken an der Wand steht", sagt Polen-Korrespondent Martin Adam. Es gäbe niemanden, der mit ihr kooperieren könnte oder wollte. Welche Chancen eine Koalition aus den drei Oppositionsparteien hat und wie es in Polen politisch weitergehen könnte, klärt SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen im Gespräch mit Martin Adam.