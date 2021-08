Mit dem Bau der Mauer im August 1961 erreichte der Kalte Krieg vor 60 Jahren eine neue Stufe der Eskalation. Die gewaltsame Trennung in Ost und Westdeutschland hat viele Menschen zutiefst geprägt. In einer ARD-Serie für Fernsehen, Radio und Audiothek stellen die Autoren Kristin Siebert und Christian Brockhausen unterschiedliche Lebenswege vor. Diesmal: Die Liebesgeschichte von Mamo und Dorothee Adugna beginnt in einem Ost-Berliner Krankenhaus, wo der Äthiopier zur Behandlung liegt. Als Mamo nach Äthiopien zurückgeschickt wird, beschließen sie in den Westen zu fliehen. mehr...